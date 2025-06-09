Гиф-открытка Христос держит вас в своих объятиях
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Пусть сердце будет мягче духа. К чужой беде не будет глухо
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Когда ты идешь с Богом, невозможное становится возможным
Ангелочек на удачу
Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться
Пусть сердце будет мягче пуха, к чужой беде не будет глухо
Открытка храни Господь близких
Пусть все лучшее, что есть у Господа, придет к вам
Желаю чтобы молитва душу грела
Посмотри выше, Бог никогда не подведет тебя
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Дай Боже крепости и веры
Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость