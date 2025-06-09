Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть во всем будет воля Божья и его помощь

Postcard пусть во всем будет воля божья и его помощь
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Гиф-открытка Христос держит вас в своих объятиях

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Очаровательная открытка Храни Господь всех детей

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Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо

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Пусть добрый ангел тебя бережёт

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Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет

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Пусть сердце будет мягче духа. К чужой беде не будет глухо

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За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь

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Когда ты идешь с Богом, невозможное становится возможным

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Ангелочек на удачу

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Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться

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Пусть сердце будет мягче пуха, к чужой беде не будет глухо

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Открытка храни Господь близких

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Пусть все лучшее, что есть у Господа, придет к вам

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Желаю чтобы молитва душу грела

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Посмотри выше, Бог никогда не подведет тебя

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Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце

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Дай Боже крепости и веры

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Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой

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Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит

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Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость