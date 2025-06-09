Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь

Picture пусть в твоей душе царит мир, а в сердце - любовь
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Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка

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Желаю тебе оставить в сердце место для чуда

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Божья милость пусть будет с тобой!

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