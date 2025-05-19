Ангелочек на удачу
Открытка храни, Господь, всех детишек на земле
Пусть Бог тебя бережет
Я молюсь за вас, дорогие
Спаси и сохрани меня Господь
Трогательная гиф-открытка Мира и добра! Храни вас Бог
Открытка мир твоему дому
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Сердечная гиф-открытка От всех печалей и невзгод! Храни Вас Бог
Боже дай мне силы выдержать
Спаси и сохрани тебя Бог
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Открытка За каждый день спасибо Богу
Моим родным и друзьям
Открытка Пусть в душе царит мир, а в сердце - любовь!
Открытка пусть каждый день тебе приносит радость
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Необычная открытка Храни вас Господь
Пусть Бог благословит Вас на успех во всех Ваших начинаниях
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит