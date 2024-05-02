Бог, лишь храни родных от напастей
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Открытка Благословение Божие всегда с тобой
Дай Боже мира и счастливых дней
Открытка Храни родных - мою любимую семью
Красивая открытка Божьей милости вам
Желаю лучшего миропонимания
Новая картинка с ангелочком
Храни тебя Господь
Храни вас Бог от всех бед
Утренняя молитва
Прошу я у Бога прощения
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Пусть ангелы всегда оберегают
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Пусть правит доброта
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
Милая гиф-открытка За каждый день спасибо Богу