Спасательный круг надежды находится в душе
Храни вас Бог от всего плохого
Благодати тебе и божьей милости в этот прекрасный день
Дай Боже мира и счастливых дней
Господи, храни наших детей
Иисус Христос, храни моих детей и близких
Благодарю тебя Господь
Желаю тебе оставить в сердце место для чуда
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Храни тебя Господь
Красивая открытка Мира и здравия!
Красивая гиф-открытка Господь, храни детей
Утренняя молитва
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Открытка храни господь мою семью
Открытка пусть Ангел Хранитель будет рядом
Пусть хранит Бог детей
Спаси и Сохрани
Церковь - это места встречи с Богом