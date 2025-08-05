Жизнь даётся богом
Пусть Бог тебя хранит! На всех твоих путях
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Господи Спаси и Сохрани
Самое сильное лекарство в мире - вера
Хорошая открытка Божьей милости вам
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей
Пусть хранит друзей от бед
Иди по следам Христа!
Сердцем молит созидателя
Не ищите Господа взглядом
Красивая открытка Мира и здравия!
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Православная картинка с добрыми пожеланиями
Открытка Отче инаш, иже еси на небесах
Открытка Пошли, Господь, добра и простоты
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться