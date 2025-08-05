Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть Господь дает тебе силы каждый день

Postcard пусть господь дает тебе силы каждый день
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Жизнь даётся богом

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Пусть Бог тебя хранит! На всех твоих путях

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Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих

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Господи Спаси и Сохрани

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Самое сильное лекарство в мире - вера

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Хорошая открытка Божьей милости вам

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Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!

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Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей

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Пусть хранит друзей от бед

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Иди по следам Христа!

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Сердцем молит созидателя

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Не ищите Господа взглядом

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Красивая открытка Мира и здравия!

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Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день

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Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами

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Православная картинка с добрыми пожеланиями

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Открытка Отче инаш, иже еси на небесах

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Открытка Пошли, Господь, добра и простоты

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Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас

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Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться