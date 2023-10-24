О мире люди молят Бога, без злых дияний и идей

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Есть пламя молитвы
Господь, благодарю за все
Спаси и сохрани меня Господь
Дай, Господи, друзьям моим награду
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Открытка да прибудет с Вами БОГ
Пусть правит доброта
Красивая картинка Сохрани Господи от всякого зла
Храни тебя Господь
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Мира и любви желаю
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Добрая открытка мир вашему дому
Дай Боже крепости и веры
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