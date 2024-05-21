Открытки по темам

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Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре! Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

Мотивирующая гиф-открытка Будьте здоровы и Богом хранимы

Picture мотивирующая гиф-открытка будьте здоровы и богом хранимы
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Милая открытка Пусть вас хранит ангел

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Дай вам Бог

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Красивая открытка Мира Вам и добра на долгие годы!

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Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас

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Боже дай мне силы выдержать

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Картинка икона Божией Матери Умягчение злых сердец

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В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы

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Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ

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Жизнь даётся богом

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Утром встал и помолился - на весь день благословился

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Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем

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Храни вас Бог от всего плохого