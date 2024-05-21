Я снарядила ангела нежностью
Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Картинка мир вашему дому
Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Дай вам Бог
Дай Боже мира и счастливых дней
Красивая открытка Мира Вам и добра на долгие годы!
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Боже дай мне силы выдержать
Картинка икона Божией Матери Умягчение злых сердец
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Потрясающая открытка Иконы Божией Матери
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Жизнь даётся богом
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Храни вас Бог от всего плохого