Ласковая гиф-открытка Храни Господь всех детей
Моим родным и друзьям
Прекрасная открытка Как много просим мы у Бога
Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает
Пусть Бог благословит Вас на успех во всех Ваших начинаниях
Пока горит свеча и теплится лампада
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Мы не одни в пути, мы с Богом
Божья милость пусть будет с тобой!
Дай Бог душевных сил
Красивая открытка Божьей милости вам
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Пусть матерь божья вас хранит
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности
Помолюсь за тебя небесам
Желаю чтобы молитва душу грела
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Храни всех Бог