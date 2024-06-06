Желаю мира вашей семье
Красивая открытка спасибо Господи
Храни вас Бог от всех бед
Пусть Господь от бед тебя хранит
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой
Пусть Богородица хранит тебя
Открытка Пусть в душе царит мир, а в сердце - любовь!
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Пусть сердце будет мягче пуха, к чужой беде не будет глухо
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой
Бог обращается к тем кто слушает его
Храни тебя Господь
Открытка с молитвой отче наш
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей