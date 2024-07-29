Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Отдай в руки Бога все, что хочешь сохранить

Postcard отдай в руки бога все, что хочешь сохранить
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Пока горит свеча и теплится лампада

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Дай надежду верующим в тебя

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Теплая открытка Да хранит Вас Господь!

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Христианская картинка с надписями

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Трогательная гиф-открытка Пусть у нас будет достаточно веры

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Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!

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Храни, Господь, родных людей. Всех тех, кто сердцу очень дорог

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Хорошая открытка Иди по следам Христа!

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Дай Бог вам повод улыбаться

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Радуйся благодатная

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Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

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Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу

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Прекрасная открытка Как много просим мы у Бога

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Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог

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Открытка да прибудет с Вами БОГ

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Передаю по цепочке молитву

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Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Желаю в каждом доме такого гостя

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Православная картинка с добрыми пожеланиями