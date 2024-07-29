Пока горит свеча и теплится лампада
Дай надежду верующим в тебя
Теплая открытка Да хранит Вас Господь!
Христианская картинка с надписями
Трогательная гиф-открытка Пусть у нас будет достаточно веры
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Храни, Господь, родных людей. Всех тех, кто сердцу очень дорог
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Дай Бог вам повод улыбаться
Радуйся благодатная
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Прекрасная открытка Как много просим мы у Бога
Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог
Открытка да прибудет с Вами БОГ
Передаю по цепочке молитву
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Желаю в каждом доме такого гостя
Православная картинка с добрыми пожеланиями